Kütahya İHH'dan Kurban Bayramı hazırlığı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kütahya İHH'dan Kurban Bayramı hazırlığı

İHH Kütahya İnsani Yardım Derneği, Kurban Bayramı öncesi bağışlarla ilgili hazırlıklarını sürdürüyor.

Kütahya İHH'dan Kurban Bayramı hazırlığı
14.07.2020 12:49 | Son Güncelleme: 14.07.2020 13:26

İHH Kütahya İnsani Yardım Derneği, Kurban Bayramı öncesi bağışlarla ilgili hazırlıklarını sürdürüyor.

Derneğin Yönetim Kurulu Üyesi Şaban Başyiğit, gazetecilere, hayırseverlerin kurban bağışlarını ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için çalışmalara başladıklarını, bu yılki kurban bedelinin ise 900 lira olarak belirlediğini bildirdi.

Bu yıl Türkiye ile Orta Asya, Kafkasya, Balkanlar, Afrika, Orta Doğu ve Asya olmak üzere 52 ülkede kurban çalışmalarına devam ettiklerini belirten Başyiğit, şunları kaydetti:

"Kütahya İHH olarak bizler kurban ibadetinin ilk hisselerini evlerimizde ailemiz ve sevdiklerimizle kesilmesi ve dağıtılmasından yanayız. Fakat kendimiz kesemeyecek veya birden fazla hissemiz varsa bunları İHH aracılığı ile dünyanın farklı coğrafyalarındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırabiliriz. Kurban bağışlarınızı dernek binamıza, Cumhuriyet Caddesi'ndeki İHH standımıza veya banka hesap numaralarımıza yapabilirsiniz."

Başyiğit, derneklerine ulaştırılan kurban paylarını da gönüllüler tarafından daha önce belirlenen ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacağını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hande Erçel'in leopar desenli bikinili pozu 1,5 milyon beğeni aldı Magazin
Hande Erçel'in leopar desenli bikinili pozu 1,5 milyon beğeni aldı
Evlilik hazırlığı yapan çiftleri koronavirüsten sonra altın fiyatları da vurdu Ekonomi
Evlilik hazırlığı yapan çiftleri koronavirüsten sonra altın fiyatları da vurdu
'Toprağa gömülmek istemiyorum' diyen Cenk Eren: Vücudumu üniversiteye bağışlayabilirim Magazin
"Toprağa gömülmek istemiyorum" diyen Cenk Eren: Vücudumu üniversiteye bağışlayabilirim
Kocası tarafından mahrem videoları paylaşılan talihsiz kadın konuştu: Başka erkekler beni taciz ediyor 3. Sayfa
Kocası tarafından mahrem videoları paylaşılan talihsiz kadın konuştu: Başka erkekler beni taciz ediyor
Polis, maske takmayan yaşlı adamı sokak ortasında evire çevire dövdü Dünya
Polis, maske takmayan yaşlı adamı sokak ortasında evire çevire dövdü
Şarkıcı Güliz Ayla, mayosuyla direk dansı yaparken poz verdi Magazin
Şarkıcı Güliz Ayla, mayosuyla direk dansı yaparken poz verdi
Aylar önce adliyede 15 kişi tarafından darp edilen genç avukat kalbine yenik düştü
Aylar önce adliyede 15 kişi tarafından darp edilen genç avukat kalbine yenik düştü
Vatandaşa 'Terbiyesizlik yapma lan' diyen kaymakama ödül gibi ceza
Vatandaşa "Terbiyesizlik yapma lan" diyen kaymakama ödül gibi ceza
Azerbaycan'dan Ermenistan'a ağır darbe! 100 Ermeni asker öldürüldü
Azerbaycan'dan Ermenistan'a ağır darbe! 100 Ermeni asker öldürüldü
'Abi beni bir şey ısırdı' dedikten 1 saat sonra ölen Hamza'nın vücudunda yılan ısırığı izlerine rastlandı
"Abi beni bir şey ısırdı" dedikten 1 saat sonra ölen Hamza'nın vücudunda yılan ısırığı izlerine rastlandı
Denizlispor mağlubiyeti sonrası Trabzonspor taraftarı çılgına döndü: Hayallerimizi çaldınız
Denizlispor mağlubiyeti sonrası Trabzonspor taraftarı çılgına döndü: Hayallerimizi çaldınız
Ayasofya açıklamalarının ardından Papa'ya zor soru: Cordoba için de acı çekiyor mu?
Ayasofya açıklamalarının ardından Papa'ya zor soru: Cordoba için de acı çekiyor mu?
Rıdvan Dilmen: Trabzonspor, Abdülkadir Ömür için teklif edilen 22 milyon euroyu reddetti
Rıdvan Dilmen: Trabzonspor, Abdülkadir Ömür için teklif edilen 22 milyon euroyu reddetti
Gölde kaybolan oyuncu Naya Rivera'nın cansız bedeni bulundu
Gölde kaybolan oyuncu Naya Rivera'nın cansız bedeni bulundu
Atık mermerleri değerlendiren kadınlar, ülke ekonomisine yıllık 1 milyon dolar katkı sağlıyor
Atık mermerleri değerlendiren kadınlar, ülke ekonomisine yıllık 1 milyon dolar katkı sağlıyor
Şort giydiği için darbedilen ODTÜ'lü genç kız: Çığlık atarak kurtuldum
Şort giydiği için darbedilen ODTÜ'lü genç kız: Çığlık atarak kurtuldum
Son Dakika: Türk-Rus ortak devriyesine bombalı saldırı! 3 Rus asker yaralandı
Son Dakika: Türk-Rus ortak devriyesine bombalı saldırı! 3 Rus asker yaralandı
Survivor'da duygusal anlar! Cemal Can'ın babası oğlunun dizlerindeki yaraları öptü
Survivor'da duygusal anlar! Cemal Can'ın babası oğlunun dizlerindeki yaraları öptü
Son dakika: Din İşleri Yüksek Kurulu: Ayasofya'daki fresk ve mozaiklerin varlığı namazın sıhhatine engel değil
Son dakika: Din İşleri Yüksek Kurulu: Ayasofya'daki fresk ve mozaiklerin varlığı namazın sıhhatine engel değil
Son Dakika: Hazine arazisinde pancar üretimi yapan çiftçilere 122 milyon liralık avans ödemesi bugün yapılıyor
Son Dakika: Hazine arazisinde pancar üretimi yapan çiftçilere 122 milyon liralık avans ödemesi bugün yapılıyor
Karısının müstehcen görüntülerini arkadaşlarına gönderdiği iddia edilen şahıs, suçlamaları kabul etmedi
Karısının müstehcen görüntülerini arkadaşlarına gönderdiği iddia edilen şahıs, suçlamaları kabul etmedi
Sarmaş dolaş pozla Selçuk Yöntem'in doğum gününü kutlayan Tuvana Türkay, paylaşımını sildi
Sarmaş dolaş pozla Selçuk Yöntem'in doğum gününü kutlayan Tuvana Türkay, paylaşımını sildi
Oyuncu Murat Eken, 4 yıllık evliliğini sessiz sedasız tek celsede bitirdi
Oyuncu Murat Eken, 4 yıllık evliliğini sessiz sedasız tek celsede bitirdi
Erkan Kolçak Köstendil ve Cansu Tosun'un bebekleri dünyaya geldi
Erkan Kolçak Köstendil ve Cansu Tosun'un bebekleri dünyaya geldi
Son Dakika: Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da Ünal Karaman dönemi sona erdi.
Son Dakika: Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da Ünal Karaman dönemi sona erdi.
Rize'deki selden son anda kurtulan çift, yaşadıklarını anlattı
Rize'deki selden son anda kurtulan çift, yaşadıklarını anlattı
Böyle yüzsüzlük görülmedi! Kahraman Ömer Halisdemir'in katili işine geri dönmek istedi
Böyle yüzsüzlük görülmedi! Kahraman Ömer Halisdemir'in katili işine geri dönmek istedi
Şeyma Subaşı, kendi tasarımı olan leopar desenli kombiniyle dans etti
Şeyma Subaşı, kendi tasarımı olan leopar desenli kombiniyle dans etti
Bileğinde kesik izi olan anne önce 1 yaşındaki bebeğini ardından kendini 10. kattan aşağı bıraktı
Bileğinde kesik izi olan anne önce 1 yaşındaki bebeğini ardından kendini 10. kattan aşağı bıraktı
Çim biçme makinesi bozulunca belediye başkanı tırpanı eline aldı
Çim biçme makinesi bozulunca belediye başkanı tırpanı eline aldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Erkan Baş Mehmet Han Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Emrah Demet Akbağ Mustafa Sandal İbrahim Tatlıses
Spor Adem Büyük Gökhan Gönül Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Sofiane Feghouli
Daha Fazla Sel Rize Çayeli Antalya
Şu an buradasınız: Kütahya İHH'dan Kurban Bayramı hazırlığı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.7.2020 13:26:17. #1.15#
title