Kütahya İftar Vakti 14 Nisan 2021 - Kütahya Sahur Vakti 15 Nisan 2021: Kütahya İmsakiye

Kütahya iftar vakti ve sahur vakitleri 2021 ramazan ayının gelmesi ile takip edilmeye başladı. Kütahya imsakiyesi Diyanet tarafından yayınlandı. Gece kalkılan sahurun ardından gün boyu oruç tutan müslümanlar akşam ezanı ile birlikte iftarlarını açıyor. Konya ilinde ikamet eden müslüman vatandaşlar iftar bugün saat kaçta? Sahur (İmsak) vakitleri konusunda araştırmalarına devam ediyor. Peki, Peki, iftar Kütahya'da saat kaçta açılacak? Kütahya'da akşam ezanı ne zaman okunacak?

Kütahya için iftar vakti ve sahur vakti geldi. 2021 Yılının Ramazan heyecanı tüm yurdu sardı. Milyonlarca Müslüman vatandaş Ramazan hakkında arayışa geçti. Her yıl değişkenlik gösteren sahur ve iftar vakitleri merak edilmeye devam ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı 2021 il il imsak vakitlerini paylaştı. Bu iller arasında Kocaeli de yer aldı. Peki Kütahya sahur ve iftar saat kaçta yapılacak?

KÜTAHYA İFTAR VAKTİ - 14 NİSAN 2021

Aşağıdaki tabloda Kütahya için İftar Vakti ili için gün ve gün 2021 ramazan imsakiye, sahur, iftar ve namaz saatleri/ vakitleri bilgileri yer almaktadır.

Kütahya konumuna ait Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan alınan diyanet vakitleri, düzenli olarak sistemimize aktarılmaktadır. Saat bilgileri otomatik hesaplama yöntemleri ile oluşturulmamaktadır. Diyanet'e ait iftar vakitleri, sahur namazı, öğle namazı, akşam namazı ve yatsı namazı saatlerine sitemizden ulaşabilirsiniz.

Bulunduğunuz lokasyona göre sahur ve iftar saati 1-2 dakika farklılık gösterebilir. Lütfen ezanın okunmasına ve buna göre iftarınızı açmanıza dikkat ediniz.

TARİH İMSAK GÜNEŞ ÖĞLEN İKİNDİ İFTAR YATSI 12/04/2021 04:53 06:21 13:06 16:46 19:41 21:03 Ramazan Başlangıcı (13 Nisan 2021) 13/04/2021 04:51 06:19 13:06 16:46 19:42 21:04 14/04/2021 04:49 06:18 13:05 16:47 19:43 21:06 15/04/2021 04:47 06:16 13:05 16:47 19:44 21:07 16/04/2021 04:46 06:15 13:05 16:47 19:45 21:08 17/04/2021 04:44 06:13 13:05 16:47 19:46 21:10 18/04/2021 04:42 06:12 13:05 16:48 19:47 21:11 19/04/2021 04:40 06:10 13:04 16:48 19:48 21:12 20/04/2021 04:38 06:09 13:04 16:48 19:49 21:14 21/04/2021 04:37 06:08 13:04 16:48 19:50 21:15 22/04/2021 04:35 06:06 13:04 16:49 19:51 21:16 23/04/2021 04:33 06:05 13:03 16:49 19:52 21:18 24/04/2021 04:31 06:04 13:03 16:49 19:53 21:19 25/04/2021 04:30 06:02 13:03 16:49 19:54 21:20 26/04/2021 04:28 06:01 13:03 16:50 19:55 21:22 27/04/2021 04:26 06:00 13:03 16:50 19:56 21:23 28/04/2021 04:24 05:58 13:03 16:50 19:57 21:24 29/04/2021 04:23 05:57 13:03 16:50 19:58 21:26 30/04/2021 04:21 05:56 13:02 16:51 19:59 21:27 01/05/2021 04:19 05:54 13:02 16:51 20:00 21:29 02/05/2021 04:18 05:53 13:02 16:51 20:01 21:30 03/05/2021 04:16 05:52 13:02 16:51 20:02 21:31 04/05/2021 04:14 05:51 13:02 16:52 20:03 21:33 05/05/2021 04:13 05:50 13:02 16:52 20:04 21:34 06/05/2021 04:11 05:49 13:02 16:52 20:05 21:36 07/05/2021 04:10 05:47 13:02 16:52 20:06 21:37 08/05/2021 04:08 05:46 13:02 16:53 20:07 21:38 09/05/2021 04:06 05:45 13:02 16:53 20:08 21:40 Kadir Gecesi (08 Mayıs 2021) 10/05/2021 04:05 05:44 13:02 16:53 20:09 21:41 11/05/2021 04:03 05:43 13:01 16:53 20:10 21:43 Arefe (12 Mayıs 2021) 12/05/2021 04:02 05:42 13:01 16:53 20:11 21:44 Ramazan Bayramı 1. Gün (13 Mayıs 2020)

Namaz Vakitleri



İmsak: Kütahya için sahur vakti yani sabah namazı saatini belirtir, tan yerinin ağardığı vakittir.

Günes: Kütahya için sabah namazının bittiği vakittir. Güneş doğduktan sonra ortalama 45-50 dakika içinde namaz kılmak mekruhtur.

Öğle: Kütahya için öğle namazı saatini belirtir.

İkindi: Kütahya için ikindi namazı vaktinin başladığı saattir.

Akşam: Kütahya için akşam namazı vaktidir. İftar vakti akşam namazı saatidir.

Yatsı: Kütahya için yatsı namazı saatidir.

Kütahya Cuma Namazı: Cuma namazı vakitleri öğle namazı vakti ile aynı zamanda girer.

Kütahya Bayram Namazı: Kurban ve ramazan bayramı namazı vakitleri, güneş doğduktan 45-50 dakika sonra başlar.

2021 RAMAZAN TAKVİMİ

Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Kovid-19'un gölgesinde ihya edilecek on bir ayın sultanı, maddi ve manevi hastalıklara şifa ayı ramazanın ilk teravih namazı 12 Nisan Pazartesi günü kılınacak, 12 Nisan'ı 13 Nisan'a bağlayan gece sahura kalkılacak ve aynı gün ilk iftar yapıldı.

Oruç, teravih namazı, fitre, mukabele okunması ve Kur'an-ı Kerim'in hatmedilmesi gibi ibadetlerin ifa edildiği ve ihtiyaç sahiplerinin her zamankinden daha fazla gözetildiği bu ayda, Kur'an-ı Kerim'de "Bin aydan daha hayırlı" olduğu bildirilen Kadir Gecesi 8 Mayıs'ta idrak edilecek.

Din İşleri Yüksek Kurulunca, 2021 yılı ramazan ayının başlangıcından 2022'nin ramazan ayının başlangıcına kadar olan süre için fitre miktarının 28 lira olarak belirlendiği açıklandı.

Diyanet İşleri Başkanlığının 2021 yılı ramazan etkinlikleri "Şifa Ayı Ramazan" ana temasıyla yapılacak.