Kütahya için bu akşamdan itibaren yoğun kar ve buzlanma uyarısı yapıldı
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Kütahya için bu akşamdan itibaren yoğun kar ve buzlanma uyarısı yapıldı

14.02.2021 18:33 | Son Güncelleme: 14.02.2021 18:36
Kütahya için bu akşamdan itibaren yoğun kar ve buzlanma uyarısı yapıldı

Kütahya'da yoğun kar yağışı ve kuvvetli buzlanma bekleniyor.

Kütahya'da yoğun kar yağışı ve kuvvetli buzlanma bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, il genelinde bu akşam ani ve sert sıcaklık düşüşüyle başlayacak kar yağışının yarın öğleye kadar aralıklarla kuvvetli ve yoğun (15-30 santimetre) olması öngörülüyor. Kar yağışının pazartesi öğle ile salı sabah saatleri arasında da hafif şekilde devam edeceği tahmin ediliyor.

Kent merkezinde yarın hava sıcaklığının en düşük sıfırın altında 5, en yüksek ise sıfırın altında 3 olacağı öngörülürken, sonraki günler en düşük sıfırın altında 15, en yüksek sıfırın altında 1 derece, çevre ilçelerde ise yer yer daha da düşük sıcaklıklar yaşanması bekleniyor.

Zaman zaman tipi şeklinde olması beklenen kar yağışı ve hafta boyunca etkili olacağı tahmin edilen kuvvetli buzlanma ve don nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli, tedbirli olunması istendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Enes Duran

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