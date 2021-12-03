"Kütahya huzurlu ve güvenli bir il"

KÜTAHYA (İHA) - Vali Ali Çelik, Dumlupınar Üniversitesi'nde öğrenim gören 43 ülkeden 43 öğrenciyi Valilik Toplantı Salonu'nda kabul etti.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Uluslararası Öğrenci Merkezi (DPÜ ULMER) uluslararası öğrencilerin oryantasyon eğitim faaliyetleri kapsamında Vali Ali Çelik'i ziyaret eden öğrencilere ULMER Müdürü Dr. Öğr. üyesi Muhammet Yunus Şişman eşlik etti.

Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Yunus Şişman, projeyle Kütahya'nın tarihi ve kültürel yönlerinin tanıtılmasını amaçladıklarını söyledi. Kabullerinden dolayı Vali Ali Çelik'e teşekkür eden Şişman, "Birçok öğrencimiz kendi ülkelerinde ve şehirlerinde kendi valileriyle bir araya gelme fırsatı bulamamış. Bu anlamda özel bir yeri oldu bu ziyaretin" dedi.

Kütahya'da okumanın öğrenciler için iyi bir şans olduğunu ifade eden Vali Ali Çelik, "Ben de Kütahya'da okudum. Bu yüzden kendimi şanslı görüyorum. Şehrimiz güvenli ve huzurlu bir il. Üniversitemiz sosyal ve kültürel olanakları, sunduğu imkanlarla güçlü bir üniversite. Öğrenim hayatınızı huzur ve güven içerisinde devam ettirmeniz de öncelikli konularımızdan biri. Umarım Kütahya'dan güzel anılar ve dostluklarla ayrılırsınız" dedi.

Öğrencilerle tek tek tanışıp başarılar dileyen Vali Çelik, günün anısına çeşitli hediyeler verdi. - KÜTAHYA