Kütahya Hırsızlık Şüphelileri Adliyede

Hırsızlık şüphelileri adliyede



KÜTAHYA'da 3 ton kablo çalma olayına karışan 15 şüpheli jandarma ekipleri tarafından adliyeye sevk edildi.



İl Jandarma Komutanlığı ekipleri dün sabah kent merkezi ile Tavşanlı İlçesi'nde eş zamanlı düzenledikleri operasyonda hırsızlık olaylarına karıştıkları iddiasıyla 20 kişiyi yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerin ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda çalıntı oldukları belirlenen 3 ton kablo ele geçirildi. Şüphelilerden 5'i İl Jandarma Komutanlığı'nda ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. Sorgulamaları tamamlanan 15 şüpheli S.A., H.K., C.G., T.Y., A.M., R.S., C.S., M.A., R.N., H.G., T.C., A.Y., A.H., H.Ç. ve M.K. bugün adliyeye sevk edildi.