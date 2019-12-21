Kütahya gözlükçüde patlama sonrası yangın
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Kütahya gözlükçüde patlama sonrası yangın

Gözlükçüde patlama sonrası yangınKÜTAHYA'nın Gediz ilçesinde, bir gözlük dükkanında patlamayla birlikte yangın çıktı.

21.12.2019 19:01 | Son Güncelleme: 21.12.2019 19:03
Kütahya gözlükçüde patlama sonrası yangın

Gözlükçüde patlama sonrası yangın

KÜTAHYA'nın ilçesinde, bir gözlük dükkanında patlamayla birlikte yangın çıktı. İş yerinde büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, alevler itfaiye ekipleri tarafından güçlükle söndürüldü.

Uluoymak Mahallesi'ndeki Uluoymak Caddesi'nde bulunan Ferhat Altıntaş'a ait gözlük dükkanında, bugün saat 00.30 civarında patlama meydana geldi. Patlamanın ardından iş yerinde yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, alevleri 1 saatlik çalışmanın ardından güçlükle söndürebildi. İş yerinde büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, polis patlamanın nedeniyle ilgili araştırma başlattı.

Kaynak: DHA

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: Kütahya gözlükçüde patlama sonrası yangın
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