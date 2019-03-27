Kütahya Gözleme Yaparken, Evin Çatısını Yaktı

Gözleme yaparken, evin çatısını yaktı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde B.Y., iki katlı evin çatısında sobalı kuzinede gözleme yaparken kağıtlar tutuşup alev aldı. Çıkan yangında çatı tamamen yanarken, kısa sürede kullanılmaz hale geldi.

Tavşanlı ilçesi Yeni Mahalle Bahtiyar sokakta oturan B.Y., iki katlı binanın teraslı çatı katında sobalı kuzinede gözleme yapmaya başladı. Bir süre sonra sobanın yanındaki kağıtlar tutuşarak yangına neden oldu. Alevler tüm çatıyı sararken çevredekiler itfaiye ekiplerine haber verdi. İtfaiye erlerinin yaklaşık 1 saat süren müdahalesiyle yangın söndürülürken, çatı katı kullanılmaz hale geldi. İtfaiye ekipleri ilk yaptıkları incelemede yangının sobalı kuzineden sıçrayan kıvılcımların kağıtları tutuşturarak yangına neden olduğunu belirledi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA