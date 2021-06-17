Kütahya genelinde 310 bin doza yakın Kovid-19 aşısı uygulandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kütahya genelinde 310 bin doza yakın Kovid-19 aşısı uygulandı

Kütahya genelinde 310 bin doza yakın Kovid-19 aşısı uygulandı
Anadolu Ajansı / Muharrem Cin - Haberler | Güncel

Kütahya'da, şimdiye kadar 309 bin 920 doz yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının uygulandığı bildirildi.

Kütahya'da, şimdiye kadar 309 bin 920 doz yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının uygulandığı bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19'a karşı en büyük silahın maske, mesafe, temizlik kuralları ile birlikte aşı olduğu belirtildi.

İl genelinde 309 bin 920 doz aşı uygulaması yapıldığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlimizde hastaneler, aile sağlığı merkezleri ve gezici ekiplerle Kovid-19 Sinovac aşı uygulaması ocak ayından itibaren başlanmıştır. Nisan ayından itibaren ise Biontech aşısı uygulanmaya başlanmış ve bağışıklama uygulamaları daha güçlü bir hale gelmiştir. Hastaneler, toplum sağlığı merkezleri, aile sağlığı merkezleri, organize sanayi bölgeleri ve mobil ekiplerle aşısı uygulamaları yoğun bir şekilde devam etmektedir. Bugüne kadar ilimizde birinci doz 193 bin 105, ikinci doz 116 bin 815 olmak üzere toplam 309 bin 920 doz Kovid-19 aşısı uygulanmıştır."

Açıklamada, günlük aşı uygulama kapasitesinin 16 bin seviyelerine ulaştığı, 16 Haziran'da 10 bin 802 doz ile günlük en yüksek aşı uygulamasının yapıldığı aktarıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muharrem Cin

Emekli kadını evlilik vaadiyle 135 bin TL dolandıran şahıs serbest kaldı
Emekli kadını evlilik vaadiyle 135 bin TL dolandıran şahıs serbest kaldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Angela Merkel Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Hadise Müge Anlı Hande Erçel Hülya Avşar
Spor Ali Koç Cristiano Şenol Güneş Roberto Mancini Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kütahya genelinde 310 bin doza yakın Kovid-19 aşısı uygulandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.06.2021 15:54:06. #1.13#

title