Kütahya Gençlik Merkezinden Frig Vadisi'nde doğa yürüyüşü
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Kütahya Gençlik Merkezinden Frig Vadisi'nde doğa yürüyüşü

04.01.2021 12:17 | Son Güncelleme: 04.01.2021 12:20
Kütahya Gençlik Merkezinden Frig Vadisi'nde doğa yürüyüşü

Kütahya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi üyeleri, Frig Vadisi'nde doğa yürüyüşü gerçekleştirdi.

Kütahya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi üyeleri, Frig Vadisi'nde doğa yürüyüşü gerçekleştirdi.

Ege ve İç Anadolu bölgelerindeki 4 ilin sınırları içinde kalan Frig Vadisi'nde düzenlenen etkinliğe katılanlar, yaklaşık 6 kilometrelik parkurda yürüyerek Kayzer Kalesi'ne ulaştı.

Vadideki tarihi yapıları görme imkanı da bulan gençler, güzel havanın da keyfini çıkardı.

Gençlik Merkezi Müdürü Ercan Şirin, gazetecilere yaptığı açıklamada, gençlere yönelik zaman zaman etkinlikler düzenlediklerini bildirdi.

Doğa yürüyüşünü de bu kapsamda gerçekleştirdiklerini belirten Şirin, "Burası, Kütahya'mızın birçok bölgesi gibi gerçekten tarihi ve doğasıyla muhteşem bir alan. Burada 6 kilometre civarındaki bir yürüyüş gerçekleştirdik. Kayzer Kalesi'ne çıkmak için yaklaşık 900 metre de tırmanış yaptık." ifadelerini kullandı.

Şirin, tüm gençleri düzenledikleri faaliyetlere katılmaya davet etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Doğan

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