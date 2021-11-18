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Kütahya Gediz'de ilginç kaza

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Kütahya Gediz'de ilginç kaza

Kütahya'nın Gediz ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği aracın park halindeki otomobilin üzerine çıkması görenleri şaşkına çevirdi.

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Gediz ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği aracın park halindeki otomobilin üzerine çıkması görenleri şaşkına çevirdi.

Edinilen bilgiye göre, ilçe merkezindeki Kuaförler Caddesi'nde 43 ABR 942 plakalı araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki 43 ACM 571 plakalı otomobilin üzerine çıktı. İlginç kazada yaralanan olmazken, her iki araçta maddi hasar meydana geldi. - KÜTAHYA

Kütahya Gediz'de ilginç kaza

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