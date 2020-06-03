KÜTAHYA Evine girdiği komşusuna cinsel saldırı iddiasıyla tutuklandı Evine girdiği komşusuna cinsel saldırı iddiasıyla tutuklandıKÜTAHYA'da yan komşusu olan 83 yaşındaki kadının evine çatıdan çıplak bir şekilde girerek cinsel saldırıda bulunduğu öne sürülen H.A. (53) çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Evine girdiği komşusuna cinsel saldırı iddiasıyla tutuklandı

KÜTAHYA'da yan komşusu olan 83 yaşındaki kadının evine çatıdan çıplak bir şekilde girerek cinsel saldırıda bulunduğu öne sürülen H.A. (53) çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Sultanbağı Mahallesi Gediz Caddesinde oturan H.A., önceki gece 02.30 sıralarında iddiaya göre yalnız yaşayan komşusu K.K.?nın (83) oturduğu evin çatısından tavan arasını kullanarak girdi. Üzerindeki kıyafetleri çıkaran H.A., çıplak bir şekilde K.K.?ya cinsel saldırıda bulundu. Yaşlı kadının yardım çığlığı atması üzerine şüpheli üzerini giyinerek kaçmak istedi. Bu sırada yaşlı kadının telefonla arayıp yardım istediği kızı ve damadı eve girip şüpheli H.A.?yı bir odaya kilitledi. İhbar üzerine eve giden Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri şüpheli H.A.?yı gözaltına aldı.

TUTUKLANDI

Sağlık kontrolünden geçirilen H.A., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede 'cinsel saldırı' suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine konuldu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA