Kütahya Esports PayHesap ile olan sponsorluk anlaşmasını bitirdi!
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Kütahya Esports PayHesap ile olan sponsorluk anlaşmasını bitirdi!

17.02.2021 16:42 | Son Güncelleme: 17.02.2021 16:45
Kütahya Esports PayHesap ile olan sponsorluk anlaşmasını bitirdi!

Son zamanlarda başarıları ile dikkatleri üzerinde toplayan Kütahya Esports PayHesap iale olan sponsorluk anlaşmasını bitirdi.

Dün akşam saatlerde kamuoyu ve taraftarları ile bir duyuru paylaşan başarılı takım, yaptığı duyuru ile Pay Hesap şirketi ile sözleşmesini tek taraflı olarak fesih edildiğini açıkladı.

Yapılan duyuru ile Pay Hesap şirketi ile yollarını ayıran başarılı takım "Kamuoyu ve Taraftarlarımıza Duyuru! 10 Aralık 2020 Tarihinde isim sponsorluğu anlaşması gerçekleştirdiğimiz Pay Hesap şirketi ile aramızdaki tüm hak ve yükümlülükler klübümüz tarafından tek taraflı olarak fesih edilmiştir." ifadelerini kullandı.

Başarılı takım hız kesmeden espor sektöründe büyümeye devam edecek gibi görünüyor.

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Kaynak: Playerbros

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