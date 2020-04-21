KÜTAHYA Eski eşi ev hapsine konulan Nesibe T.: Evimize gelemeyecek, işe rahat gidebileceğim
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Kütahya, Güncel

KÜTAHYA Eski eşi ev hapsine konulan Nesibe T.: Evimize gelemeyecek, işe rahat gidebileceğim

Eski eşi ev hapsine konulan Nesibe T.: Evimize gelemeyecek, işe rahat gidebileceğimKÜTAHYA'da 1 çocuk annesi Nesibe T., 3 yıl önce boşandığı eski eşi Veysel S.'nin kendisini tehdit ettiği anları video çekerek sosyal medyada paylaştıktan sonra ev hapsi ile cezalandırılmasına çok sevindiğini söyledi.

21.04.2020 13:00 | Son Güncelleme: 21.04.2020 13:06
KÜTAHYA Eski eşi ev hapsine konulan Nesibe T.: Evimize gelemeyecek, işe rahat gidebileceğim

Eski eşi ev hapsine konulan Nesibe T.: Evimize gelemeyecek, işe rahat gidebileceğim

KÜTAHYA'da 1 çocuk annesi Nesibe T., 3 yıl önce boşandığı eski eşi Veysel S.'nin kendisini tehdit ettiği anları video çekerek sosyal medyada paylaştıktan sonra ev hapsi ile cezalandırılmasına çok sevindiğini söyledi.

Kütahya'da oturan 1 çocuk annesi Nesibe T., önceki gün sosyal medyaya, 3 yıl önce boşandığı eski eşi Veysel S.?nin evinin kapısına gelerek kendisini tehdit ettiğini anlatan bir video yükledi. Videoda kadın cinayetlerine kurban gitmek istemediğini belirterek yardım çağrısında bulunan Nesibe T., "Eşimden üç sene önce ayrıldım. 4 yaşında bir kızımız var. Eski eşim halen bana küfürler ediyor ve ölüm tehdidinde bulunuyor. 'Seni öldüreceğim' diyor. Bundan bir sene önce kendisinden dayak yedim ve kamera kayıtları olmadığı için 1 ay cezaevinde kalıp, çıkmış. Daha dün kapımıza geldi ve yine küfürler edip, 'seni öldüreceğim, seni kimseye yar etmeyeceğim, senin için 10 sene yatarım' dedi. Ben öldükten sonra beni sosyal medyada paylaşsanız ne olur. Ben kadın cinayetlerine kurban gitmek istemiyorum. Lütfen sesimi duyun artık, ben ölmek istemiyorum? dedi.

EV HAPSİ CEZASI VERİLDİ

Nesibe T.?nin yardım çağrısı kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi gördü. Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığı, Nesibe T.'nin şikayeti üzerine başlattığı soruşturma kapsamında eski eş Veysel S. hakkında gözaltı kararı verdi. Kütahya Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınarak ifadesi alınan Veysel S.'ye mahkemece elektronik kelepçeli ev hapsine çarptırıldı.

KARARA ÇOK SEVİNDİM

Kütahya'daki bir fabrikada işçi olarak çalışan Nesibe T., ev hapsi kararına çok sevindiğini söyledi. Bu sayede rahat işe gidebileceğini anlatan Nesibe T., '4 yaşında bir kız çocuğum var. 3 yıl önce boşandık. Boşanma sebebimiz uyuşturucu kullanıyor şiddet uyguluyordu. Bunu karakola taşımadım o günlerde. Pazar günleri çocuğumuzu görmeye geliyordu. 14 Nisan günü görüş günü olmamasına rağmen geldi. Bizde çocuğu vermedik. O gün biz sağlık tedbirlerimizi alıyoruz. Maske bile yoktu geldiğinde, ayrıca alkollüydü. Polisi aradım, polis gelene kadar kameraya çektim. Sonra polis geldi karakola gittik ifadelerimizi aldılar sonra serbest kaldı eve geldik. Bende gelince olayı anlattığım video çekip medya duyulsun diye sosyal medya hesaplarında yayınladım. Ben bunu yayınlayınca gözaltı olayı olmuş. Tekrar polis merkezine gittik. Elektronik kelepçe ile ev hapsi vermişler. Tabi şu an benim için evde olması iyi. Beni dışarıda rahat bırakacak. Evimize gelemeyecek, işe rahat gidebileceğim. Ama mahkeme sonrası ne olacak bilmiyorum ve korkuyorum. Yetkililerden caydırıcı ceza vermelerini istiyorum. Çocuğumun psikolojisi bozulmuş durumda. Kızım diyor ki 'polisler geldi artık babam evimize gelemez'. Çünkü çocuk babasını sevmiyor artık' diye konuştu.

KÜTAHYA Eski eşi ev hapsine konulan Nesibe T.: Evimize gelemeyecek, işe rahat gidebileceğim

Kaynak: DHA

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