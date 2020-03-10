KÜTAHYA Ekmek fırınının gelirini şehit ve gazi ailelerine bağışladı
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Hisarcık, Güncel

KÜTAHYA Ekmek fırınının gelirini şehit ve gazi ailelerine bağışladı

Ekmek fırınının gelirini şehit ve gazi ailelerine bağışladıKÜTAHYA'nın Hisarcık ilçesinde, ekmek fırını sahibi Mesut Çakır, fırının bir günlük gelirini şehit ve gazi ailelerine bağışladı.

10.03.2020 18:33 | Son Güncelleme: 10.03.2020 18:35
KÜTAHYA Ekmek fırınının gelirini şehit ve gazi ailelerine bağışladı

Ekmek fırınının gelirini şehit ve gazi ailelerine bağışladı

KÜTAHYA'nın Hisarcık ilçesinde, ekmek fırını sahibi Mesut Çakır, fırının bir günlük gelirini şehit ve gazi ailelerine bağışladı.

Ekmek fırını sahibi Mesut Çakır, ilçede şehitler için düzenlenen yürüyüşü göen kızının, 'Baba şehit ve gazilerimiz için herkes bir şeyler yapıyor, biz de farklı bir şey yapalım' demesi üzerine 7 ay önce açmış olduğu ekmek fırınının bir günlük satış gelirini şehit ve gazi ailelerine bağışlamaya karar verdi. Fırın tezgahına 'Gün boyunca yapacağımız satışlardan elde edilen gelir şehit ve gazi ailelerine bağışlanacaktır" yazısı asan Çakır, "Şehit ve gazilerimiz olmasaydı, biz bugün rahat rahat nefes alamazdık. Vatanı için canlarını feda eden şehitlerimizin ve gazilerimizin hakkını ödememiz mümkün değildir. Vatanı için canlarını ortaya koyan şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Onların ailelerine bir nebze olsun bizim de katkımız olursa ne mutlu bize" dedi.

KÜTAHYA Ekmek fırınının gelirini şehit ve gazi ailelerine bağışladı

Kaynak: DHA

Haberin Videosu:

KÜTAHYA Ekmek fırınının gelirini şehit ve gazi ailelerine bağışladı

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