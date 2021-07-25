Kütahya, Ege bölgesine en çok vakaya sahip il olmayı sürdürüyor
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Kütahya, Ege bölgesine en çok vakaya sahip il olmayı sürdürüyor

İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Can Aksu - Haberler | Yaşam

Kütahya, Ege bölgesine en çok vakaya sahip il olmayı sürdürüyor Kütahya düşen vaka oranlarına rağmen, Ege bölgesinde ilk sırada bulunuyor.

Kütahya, Ege bölgesine en çok vakaya sahip il olmayı sürdürüyor

KÜTAHYA - Kütahya düşen vaka oranlarına rağmen, Ege bölgesinde ilk sırada bulunuyor.

Kütahya Ege bölgesinde en çok vaka görülen il olmayı sürdürüyor. Açıklanan haritaya göre her yüz bin kişide görülen vaka sayısı Kütahya'da 61,63 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklanan haritada vaka sayısı en yüksek iller Siirt, Bitlis, Ağrı ve Van olurken Kütahya'da bir önceki hafta 70,23 olan Kütahya'da vaka sayısı azda olsa düşüş göstererek 61,63'e geriledi. Ege bölgesinde en çok vakaya sahip olan Kütahya'da vatandaşlar Kurban bayramında kısıtlamaların olmamasına rağmen ziyaretlerden kaçındıklarını söyleyerek herkesi tedbirere uymaya ve aşı olmaya davet ediyor.

Kütahya, Ege bölgesine en çok vakaya sahip il olmayı sürdürüyor
Kütahya, Ege bölgesine en çok vakaya sahip il olmayı sürdürüyor
Kütahya, Ege bölgesine en çok vakaya sahip il olmayı sürdürüyor
Kütahya, Ege bölgesine en çok vakaya sahip il olmayı sürdürüyor
Kütahya, Ege bölgesine en çok vakaya sahip il olmayı sürdürüyor
Kütahya, Ege bölgesine en çok vakaya sahip il olmayı sürdürüyor
Kütahya, Ege bölgesine en çok vakaya sahip il olmayı sürdürüyor
Kütahya, Ege bölgesine en çok vakaya sahip il olmayı sürdürüyor
Kütahya, Ege bölgesine en çok vakaya sahip il olmayı sürdürüyor
Kütahya, Ege bölgesine en çok vakaya sahip il olmayı sürdürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Can Aksu

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