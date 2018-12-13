Kütahya, Ege Bölgesi'nin En Yaşlısı

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı (TÜİK) Bölge Müdürlüğü, Ege Bölgesi illeri içerisinde yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranının en yüksek olduğu ilin yüzde 12,4 ile Kütahya olduğunu açıkladı.

TÜİK Bölge Müdürü Mehmet Akyol, 2017 yılı itibariyle Kütahya ilindeki yaşlı nüfusun 70 bin 765 olduğunu, Kütahya'nın bu değerle Türkiye'deki yaşlı nüfusun yüzde 1,0'ına sahip olup, Türkiye genelinde en fazla yaşlı nüfusa sahip 33. İl olduğunu, yaşlı bireylerin yüzde 44,6'sının erkeklerden yüzde 55,4'ün kadınlardan oluştuğunun belirtti.

Akyol," Kütahya'da yaşlı nüfusun toplam il nüfusuna oranı yüzde 12,4 olup, ülkemizde yaşlı nüfus oranı en yüksek 20. il, Ege Bölgesinde 1. il konumundadır. Kütahya ilçelerinde yaşlı (65+ nüfus) nüfusun en yüksek olduğu ilçe yüzde 25,3 ile Çavdarhisar, en düşük olduğu ilçe yüzde 8,8 ile Merkez ilçesidir. Yaşlı nüfusun cinsiyet ayrımında kadınlarda en yüksek olduğu ilçe yüzde 59,7 ile Çavdarhisar, en düşük olduğu ilçe ise yüzde 53,7 ile Altıntaş ilçesidir.

Ege Bölgesi illerine bakıldığında en fazla yaşlı nüfusa sahip il 450 bin 925 kişi ile İzmir olurken, en az yaşlı nüfusa sahip il 41 bin 437 kişi ile Uşak'tır. Ege Bölgesi illeri içerisinde yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranının en yüksek olduğu il yüzde 12,4 ile Kütahya olurken, en düşük olduğu il yüzde 10,3 ile Denizli olarak gerçekleşmiştir." dedi.(EFE) - KÜTAHYA