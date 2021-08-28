Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nde yüz yüze eğitim heyecanı
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Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nde yüz yüze eğitim heyecanı

İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Efe - Haberler | Güncel

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nde yüz yüze eğitim heyecanı DPÜ Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal: "İnşallah özlem bitecek, hasret sona erecek.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nde yüz yüze eğitim heyecanı

DPÜ Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal:

"İnşallah özlem bitecek, hasret sona erecek.Eylül ayında artık yüz yüze eğitime başlıyoruz.Hepinizi üniversitemize aşı olmuş bir şekilde bekliyorum"

KÜTAHYA - Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, "Sevgili öğrenciler, sizleri çok özledik. Yaklaşık 1,5 yıldır ayrıyız. Uzaktan eğitim yapıyoruz. Ancak sonuna geldik. İnşallah özlem bitecek, hasret sona erecek. Eylül ayında artık yüz yüze eğitime başlıyoruz. Hepinizi üniversitemize aşı olmuş bir şekilde bekliyorum" dedi.

Yüz yüze yeni akademik yıl için tüm hazırlıkların titizlikle sürdüğünü belirten Uysal, "Kütahya Dumlupınar Üniversitesinin yaklaşık 50 bin öğrencisi var. Bu yıl 12 bin kontenjanımız var. Biz eski ve yeni gelecek öğrencilerimizle birlikte yaklaşık 50 bin civarında öğrencimizi Eylül ayında Kütahya'ya güzel şehrimize bekliyoruz. Bu 1,5 yıl içerisinde gerek dersliklerimiz, binalarımız, sosyal alanlarımız hazır hale geldi. Yemekhanemizi yaptık, artık öğrenci ve personel yemeğimiz aynı mutfakta pişecek ve aynı yemekten yiyeceğiz. Kütahya'da yurtlar hazır hale geldi. Kredi Yurtlar Kurumu ciddi şekilde çalışıyor. İnşallah 'barınma problemi yaşamayız' diye düşünüyorum. Sevgili öğrencilerim, biliyorsunuz ciddi bir salgın sürecinden geçtik. Hala ülkemizin durumunun çok da iyi olduğu söylenemez. Bundan dolayı üniversitemize gelirken lütfen aşınızı olun öyle gelin. Aşı olup gelmek, üniversitemizi, ilimizi, ülkemizi rahatlatacaktır ve çok daha sağlıklı, güvenli bir eğitim, öğretim yılına başlamış olacağız. Hepinizi hasretle bekliyorum" diye konuştu.

"Özellikle yabancı öğrencilerin sayısı çok arttı"

Öğrencilerin sağlıklı bir ortamda öğrenim göreceğini kaydeden Rektör Uysal, "Üniversitemizde 11 fakülte, 14 Meslek Yüksek Okulu, 1 tane Yabancı Diller Yüksekokulumuz, Lisansüstü Eğitim Enstitümüz, Şu an 44-45 bin öğrencimiz var. Yeni gelecek öğrencilerle beraber 50 bin bandını yakalarız. Özellikle yabancı öğrencilerin sayısı çok arttı. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi artık uluslararası bir üniversite oldu. Şu anda 5 binden fazla yabancı öğrencimiz var. 61 ülkeden öğrencimiz var. Yeni dönemde inşallah Kütahya Dumlupınar Üniversitesi dünyanın dört bir tarafından öğrenci alan uluslararası bir üniversite hüviyetinde olacak. Salgın noktasında sınıflarımız hazır. Tedbirlerimiz alınmış, yurtlarımız ve bizim kendi yurdumuz hazır, özel yurtlarda bu haberle birlikte yani dün YÖK Başkanımızın ifadesiyle artık üniversitelerinde yüz yüze eğitim başlamasıyla beraber özel yurtlarımız da eminim hazır hale gelir. Öğrencilerimize hem kampüsümüzde, hem ilimizde inanıyorum bir problem yaşatmayacağız. Yaşatmamak için çalışıyoruz. Sadece biz ve arkadaşlarım değil, değişik kurumlar, valilik, belediyemizde, ilde hizmet eden tüm kurumlarımız öğrencilerimiz için çalışıyorlar. İnşallah öğrencilerimizi güvenli, sağlıklı bir dönem için bekliyoruz" şeklinde konuştu.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nde yüz yüze eğitim heyecanı
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nde yüz yüze eğitim heyecanı
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nde yüz yüze eğitim heyecanı
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nde yüz yüze eğitim heyecanı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Efe

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