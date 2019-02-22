Kütahya Domaniç'te Trafik Kazası: 5 Yaralı

Domaniç'te trafik kazası: 5 yaralı

KÜTAHYA'nın Domaniç ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza, Domaniç-Tavşanlı yolu Kantar mevkiinde meydana geldi. Tavşanlı istikametinden Domaniç'e giden Talip Okumuş'un kullandığı 43 AAJ 343 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tarlaya savruldu. Kazada sürücü Talip Okumuş, araçta bulunan Havva Okumuş, Samet Okumuş, İhsan Aşkın ve Kadriye Aşkın yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla gelen ambulanslarla Tavşanlı Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA