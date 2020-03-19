KÜTAHYA Domaniç'te kar yağışı trafiği olumsuz etkiledi Domaniç'te kar yağışı trafiği olumsuz etkilediKÜTAHYA'nın Domaniç ilçesinde etkili olan kar yağışı Kocayayla geçidinde trafiği olumsuz etkiledi.

Domaniç'te kar yağışı trafiği olumsuz etkiledi

KÜTAHYA'nın Domaniç ilçesinde etkili olan kar yağışı Kocayayla geçidinde trafiği olumsuz etkiledi. Sis ve buzlanma nedeniyle ulaşımda zaman zaman aksamalar meydana gelirken, çok sayıda araç yolda kaldı.

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde etkili olan kar yağışı günlük yaşamı ve araç trafiğini olumsuz etkiledi. Domaniç-İnegöl yolu Kocayayla geçidinde karayolları ekipleri, kar küreme araçları ve iş makineleriyle yolu açık tutabilmek için çalışmalarını sürdürüyor. Kar yağışının yanı sıra sis ve buzlanma ulaşımda zaman zaman aksamalara neden olurken çok sayıda araçta yolda kaldı. Meteoroloji verilerine göre hava sıcaklığının 1 dereceye kadar düştüğü ilçe, kar yağışının bugünden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Kaynak: DHA