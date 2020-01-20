: Kütahya domaniç'te kar yağışı

20.01.2020 16:59 | Son Güncelleme: 20.01.2020 17:00

Domaniç'te kar yağışı

Kütahya'nın Domaniç ilçesi Kocayayla geçidinde kar yağışıyla birlikte sis ve buzlanma sürücülere zor anlar yaşatıyor.

Domaniç-İnegöl Karayolu Kocayayla geçidinde kar yağışı, buzlanma ve sis nedeniyle ulaşım zaman zaman güçlükle sağlanıyor. Karayolları ekipleri kar küreme araçları ve greyderlerle yolu açık tutabilmek için çalışmalarını sürdürüyor. Ayrıca, trafik ekiplerince de ağır vasıtalı ve zincirsiz olan araçların geçişine izin verilmiyor. Meteoroloji verilerine göre hava sıcaklığının 1 derece olduğu ilçede kar yağışının aralıklar devam edeceği belirtildi.

Kaynak: DHA

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