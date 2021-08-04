KÜTAHYA DOMANİÇ ÇUKURCA BARAJI SULAMASINDA ÇALIŞMALAR ARALIKSIZ DEVAM EDİYOR

Devlet Su İşleri Genel MüdürlüğüDevlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak ve yerleşim yerleri ile tarım arazilerini taşkın risklerine...

Devlet Su İşleri Genel MüdürlüğüDevlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak ve yerleşim yerleri ile tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak için tüm gücüyle çalışırken, sürdürülebilir su yönetimi anlayışıyla da suyun her damlasına sahip çıkıyor. Kütahya ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynamaktadır. Domaniç Çukurca Ovasında bulunan ve 7. 510 dekarlık zirai arazinin modern borulu sistemle sulanmasını sağlayacak olan; "Domaniç Çukurca Barajı Sulaması" inşaatında çalışmalar hızla devam ediyor. İş kapsamındaki toplam ana boru hattı uzunluğu 12. 564 metre olup toplamda döşenecek HDPE boru uzunluğu 26. 044 metredir. HDPE boruların tamamı temin edilmiştir. Sulama inşaatı bünyesindeki boru çapları 710 mm ile 125 mm arasında değişmekte olup bugüne kadar 10. 230 metre HDPE boru döşenmiştir. İletim hattında kalan borular döşenip işin 2021 yılı içerisinde bitirilmesi planlanmaktadır. Projenin tamamlanmasıyla birlikte Çukurca Ovasında bulunan 7. 510 dekarlık tarım arazisinde modern borulu sistem ile sulama yapılacak olup, sulama projesinin tamamlanması ile birlikte dekar başına 897 TL gelir artışı, ülke ekonomisine 6. 556. 500 TL katkı 1. 200 kişiye de istihdam alanı sağlanmış olacaktır.

Kaynak: Habermetre