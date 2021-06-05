KÜTAHYA Devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
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KÜTAHYA Devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandıKÜTAHYA'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin yol kenarına devrildiği kazada 2 kişi yaralandı.

Devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

KÜTAHYA'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin yol kenarına devrildiği kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 18.30 sıralarında Kütahya-Eskişehir karayolu 11'inci kilometresindeki meydana geldi. Eskişehir'e giden H.C. idaresindeki 44 DK 025 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yolun kenarına devrildi. Kazada sürücü ile birlikte araçta yolcu olarak bulunan N.Y. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri, trafik polisi ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçta sıkışan sürücüyü 15 dakika süren çalışma sonucu kurtardı. Yaralılar ambulanslarla Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

KÜTAHYA Devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
KÜTAHYA Devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
KÜTAHYA Devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
KÜTAHYA Devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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