Kütahya Davulculara bahşişler pencerelerden atıldı
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Kütahya Davulculara bahşişler pencerelerden atıldı

Davulculara bahşişler pencerelerden atıldıKÜTAHYA'nın Hisarcık ilçesinde koronavirüs nedeniyle vatandaşlar Ramazan davulcularına gönüllerinden geçen bahşişleri evlerinin pencerelerinden attı.

27.05.2020 17:08 | Son Güncelleme: 27.05.2020 17:13

Davulculara bahşişler pencerelerden atıldı

KÜTAHYA'nın Hisarcık ilçesinde koronavirüs nedeniyle vatandaşlar Ramazan davulcularına gönüllerinden geçen bahşişleri evlerinin pencerelerinden attı.

İçişleri Bakanlığı'nca bu yıl koronavirüs tedbirleri kapsamında davulcuların binalara girerek bahşiş toplamaları yasaklandı. İlçedeki mahallelerde Ramazan süresince insanları sahurda uyandırmak için davul çalanlar bayram sonunda sokağa çıkma yasağının kaldırılmasının ardından sosyal mesafeyi koruyarak mahallelerde davul çalarak dolaştı. Bu sırada vatandaşların gönüllerinden geçen bahşişleri sokaktan geçen davulculara evlerinin penceresinden veya balkonlarından attıkları görüldü.

Kütahya Davulculara bahşişler pencerelerden atıldı

Kaynak: DHA

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