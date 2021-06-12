Kütahya'dan çaldıkları altınlarla Gediz'de yakalandılar
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Kütahya'dan çaldıkları altınlarla Gediz'de yakalandılar

Kütahya'dan çaldıkları altınlarla Gediz'de yakalandılar
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kütahya'da iki evden altın çaldıkları tespit edilen 4 zanlı, Gediz ilçesi girişinde çaldıkları altınlarla birlikte polis tarafından yakalandı.

Kütahya'da iki evden altın çaldıkları tespit edilen 4 zanlı, Gediz ilçesi girişinde çaldıkları altınlarla birlikte polis tarafından yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çok sayıda hırsızlık kayıtları bulunan şahısların araç ile Kütahya'ya geldiğini, bir süre sonra aracın il merkezinden çıkış yaptığını tespit etti. Şüpheli araç Gediz İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince ilçe girişinde durduruldu. Araç içerisinde bulunan A.Y.(29), S.K.(29), C.A.(25), İ.A.(15) isimli şahıslar gözaltına alındı. Şahısların çok sayıda hırsızlık kaydı olduğu, İ.A.'ın 1 adet C.A.'ın 6 adet aranması olduğu anlaşıldı. Araçta yapılan aramada, 60 adet çeyrek altın, 6 adet ata altını, 2 adet altın küpe, 2 adet altın yüzük, 480 TL para, 3 adet kapı açmakta için kullanılan aparat ele geçirildi.

Ele geçirilen altınların Kütahya Zafertepe Mahallesinde ikamet eden İ.A ve E.A. isimli şahıslara ait olduğu tespit edilerek, bahse konu altınlar müştekilere teslim edildi. Şüpheli şahıslar Gediz ilçesinden Kütahya'ya getirilerek gerekli işlemler yapıldıktan sonra adli mercilere çıkarılmak üzere gözaltına alındı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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