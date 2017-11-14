Kütahya'dan Arakan'a Yardım Eli

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, "Arakan Kan Ağlıyor, Türkiye Yardım Elini Uzatıyor" kampanyası kapsamında yaklaşık 500 bin lira yardım toplandı.



Tavşanlı Kaymakamı Yüksel Kara, düzenlediği basın toplantısında, Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Türk Kızılayı ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının iş birliğinde başlatılan yardım kampanyasına ilçe halkı ve sivil toplum örgütlerinin yoğun ilgi gösterdiğini söyledi.



Kara, ilçe halkı ve ilçedeki sivil toplum örgütlerinin Arakan'da yaşananlara duyarsız kalmadığını ifade ederek, şöyle konuştu:



"Türk milleti tarihi boyunca her daim masumdan, mazlumdan ve mağdurdan yana tavır almıştır. Bunu yaparken de herhangi bir ırk, din, dil ayrımı yapmadan yapmıştır. Bu özellik Allah tarafından milletimizin DNA'sına kodlanmış gibidir. Bunu birçok tarihi olayda görebiliriz. 25 Ağustos'tan beri Arakan'daki Müslüman kardeşlerimize bir soykırım ve katliamlar yapılıyor. Bu zulüm Cumhurbaşkanımızın önderliğinde dünya kamuoyuna duyurulmaya çalışılmıştır. Devlet olarak siyaset arenasında olduğu gibi millet olarak da oradaki kardeşlerimize yardım yapmaya çalışıyoruz. İlçede yaşayan vatandaşlarımız gerekli duyarlılığı göstermiş ve yardımlar toplanmıştır. Bugün itibariyle Maden İş Batı Anadolu Şubesi'nin bağışladığı 278 bin lirayla birlikte ilçemizde toplanan yardım miktarı 500 bin liraya ulaşmıştır."



Belediye Başkanı Mustafa Güler de Arakan'a uzatılan yardım elinin çok değerli olduğunu dile getirerek, "Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere Arakan'a uzatılan el gerçekten çok değerli. Yapılan yardımlar rakamsal anlamda Tavşanlı ölçeğinde çok büyük rakamlar. İlk defa bu meblağlar oluştu. Bu manada kuruş dahi olsa yapılan yardımlar nedeniyle emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.



Toplantı sonunda, Maden İş Sendikası Batı Anadolu Şube Başkanı Yusuf Yaman işçilerin desteğiyle toplanan 278 bin liralık yardım çekini Kaymakam Kara'ya teslim etti.