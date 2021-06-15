Kütahya'dan 12 lise öğrencisi Çekya ve Portekiz'de staj yapacak
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Kütahya'dan 12 lise öğrencisi Çekya ve Portekiz'de staj yapacak

Kütahya'dan 12 lise öğrencisi Çekya ve Portekiz'de staj yapacak
Anadolu Ajansı / Ramazan Doğan - Haberler | Güncel

???????Kütahya Hekim Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin, Hasta ve Yaşlı Bakımında AB Stajı Projesi ile Portekiz'in Braga, Çekya'nın ise Prag şehrinde staj yapmaya hak kazandıkları bildirildi.

???????Kütahya Hekim Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin, Hasta ve Yaşlı Bakımında AB Stajı Projesi ile Portekiz'in Braga, Çekya'nın ise Prag şehrinde staj yapmaya hak kazandıkları bildirildi.

Okul Müdürü Necati Kocaçoban, Erasmus+ Programı 2020 Yılı Mesleki Eğitim Öğrenici ve Personel Hareketliliği projeleri kapsamında hazırladıkları projenin, Ulusal Ajans tarafından uygulamaya değer bulunduğu belirtti.

Projelerinin 2080 proje arasından seçildiğini ve 3 hafta uygulama süresi olduğunu dile getiren Kocaçoban, şunları kaydetti:

"1-20 Ağustos tarihleri arasında uygulanacak projede okulumuzdan 12 öğrenci ve 4 öğretmen yer alacak. Katılımcı öğrenciler planlanacak tarihler arasında Portekiz'in Braga kentinde, Çek Cumhuriyeti'nin ise Prag şehrinde staj yapmaya hak kazandı. Proje kapsamında Halk Eğitimi Merkezi'nde katılımcı öğrencilerin dil becerilerinin geliştirilmesi amacıyla 120 saatlik İngilizce dil kursu başlatıldı. İngilizce kursunu başarıyla tamamlayan katılımcılar sertifika aldı."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Doğan

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