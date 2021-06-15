Kütahya'dan 12 lise öğrencisi Çekya ve Portekiz'de staj yapacak

???????Kütahya Hekim Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin, Hasta ve Yaşlı Bakımında AB Stajı Projesi ile Portekiz'in Braga, Çekya'nın ise Prag şehrinde staj yapmaya hak kazandıkları bildirildi.