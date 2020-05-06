Kütahya'daki yurtlarda 14 gün karantinada kalan 460 kişi, memleketlerine gönderildi
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Kütahya'daki yurtlarda 14 gün karantinada kalan 460 kişi, memleketlerine gönderildi

Kütahya'daki yurtlarda 14 gün karantinada kalan 460 kişi, memleketlerine gönderildi
06.05.2020 15:44 | Son Güncelleme: 06.05.2020 15:53

Kütahya'daki yurtlarda 14 gün karantinada kalan 460 kişi, memleketlerine gönderildiALMANYA, Sudan ve Sırbistan'dan getirilerek Kütahya'da yurda yerleştirilen 460 vatandaş, 14 günlük karantina sürelerinin dolması üzerine otobüsler ile memleketlerine gönderildi.

Kütahya'daki yurtlarda 14 gün karantinada kalan 460 kişi, memleketlerine gönderildi

ALMANYA, Sudan ve Sırbistan'dan getirilerek Kütahya'da yurda yerleştirilen 460 vatandaş, 14 günlük karantina sürelerinin dolması üzerine otobüsler ile memleketlerine gönderildi.

Almanya, Sudan ve Sırbistan'dan getirilen 460 kişi, Kütahya'da, Kredi Yurtlar Kurumu'na (KYK) bağlı Yesevi ve Dumlupınar Öğrenci Yurtları'na yerleştirildi. 14 günlük karantina süreleri bugün dolan vatandaşlar, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra otobüsler ile memleketlerine gönderildi. Alkışlarla uğurlanan vatandaşlardan bazıları kaldıkları odalara, yazdıkları notları bıraktı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Gayret, 14 gün önce Almanya, Sudan ve Sırbistan'dan gelen 460 Türk vatandaşımızı evlerine uğurluyoruz. Kendileri çok memnun olduklarını belirttiler. Kendilerine badem ve ceviz fidanı hediye ettik. Kütahya'yı tanıtan broşürler dağıttık. İnşallah sağ salim ailelerine kavuşurlar dedi.

Vatandaşlardan Emine Çay ise, Allah'a çok şükür bugünlerde geldi, geçiyor. İnşallah bir daha böyle günler görmeyiz. Herkese teşekkür ediyorum diye konuştu.

Kütahya'daki yurtlarda 14 gün karantinada kalan 460 kişi, memleketlerine gönderildi

Kaynak: DHA

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