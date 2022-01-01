Kütahya'daki yangında 3 kişi dumandan etkilendi - Haberler
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Kütahya'daki yangında 3 kişi dumandan etkilendi

Kütahya'daki yangında 3 kişi dumandan etkilendi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kütahya'da 9 katlı apartmanın bodrum katında çıkan yangında can pazarı yaşandı.

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'da 9 katlı apartmanın bodrum katında çıkan yangında can pazarı yaşandı.

Fuat Paşa Mahallesi Menderes Caddesi üzerindeki apartmanın bodrum katında henüz belirlenemeyen sebepten dolayı yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, bir taraftan yangına müdahale ederken, bir taraftan da vatandaşları evlerinde tahliye etti.

Yoğun duman bir anda apartmanı koridorlarını sararken, vatandaşlar ekipler tarafından tahliye edildi. Bu arada, dumandan etkilenen astım hastası bir çocuk ve iki yaşlı kadın itfaiye ekiplerinin sebepti aracı ile pencereden alınarak aşağıya indirildi. Ambulansa tedavileri yapılan kadınlar ve çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kullanılmayan ev eşyalarının bulunduğu bodrum katındaki yangın 20 dakikalık çalışma sonucu söndürüldü.

Yangınlı alakalı soruşturma başlatıldı. - KÜTAHYA

Kütahya'daki yangında 3 kişi dumandan etkilendi

Kütahya'daki yangında 3 kişi dumandan etkilendi

Kütahya'daki yangında 3 kişi dumandan etkilendi

Kütahya'daki yangında 3 kişi dumandan etkilendi

Kütahya'daki yangında 3 kişi dumandan etkilendi

Kütahya'daki yangında 3 kişi dumandan etkilendi

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