Kütahya'daki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı
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Kütahya'daki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı

06.12.2020 14:15 | Son Güncelleme: 06.12.2020 14:18
Kütahya'daki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Jandarma ekiplerince apart daireye düzenlenen operasyonda, Bursa'dan getirdikleri uyuşturucuyu satarken suçüstü yakalanan zanlıların İl Jandarma Komutanlığındaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.Z. (30), E.A.K. (23), İ.Ç. (20) ve S.Ö. (26) çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Diğer 2 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Tavşanlı Jandarma Komutanlığı ekiplerince 4 Aralık'ta düzenenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alınmış, apart dairedeki aramada 102 gram sentetik uyuşturucu, bir uyuşturucu hap, uyuşturucu enjekte edilmiş 100 gram sıvı, hassas terazi, uyuşturucu kullanma aparatı ile 3 sustalı bıçak ele geçirilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muharrem Cin

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.12.2020 14:21:59. #1.14#
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