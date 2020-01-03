Kütahya'daki uyuşturucu operasyonuna 2 tutuklama
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Kütahya'daki uyuşturucu operasyonuna 2 tutuklama

Kütahya'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

03.01.2020 23:30 | Son Güncelleme: 03.01.2020 23:37
Kütahya'daki uyuşturucu operasyonuna 2 tutuklama

'da yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.


Kütahya İl Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente il dışından uyuşturucu getirerek sattıkları öne sürülen M.T. ve E.K.'yi takibe aldı.


Esrar ve uyuşturucu hap pazarladıkları öne sürülen şüphelilerin araç ve evlerinde arama yapıldı.Yapılan aramalarda 270 gram esrar, 13 gram metamfetamin ve 12 adet Iyrica hap ele geçirildi.


Adliyeye sevk edilen M.T. ve E.K., "Uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan cezaevine gönderildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA
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