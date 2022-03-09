Kütahya'daki uyuşturucu operasyonuna 1 tutuklama - Haberler

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Kütahya'daki uyuşturucu operasyonuna 1 tutuklama

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kütahya'daki uyuşturucu operasyonuna 1 tutuklama

Kütahya'da polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'da polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince şehir merkezinde durumundan şüphelenilerek durdurulan bir araçta ve içerisinde bulunan 2 şahsın üzerinde yapılan aramada, 200 gram bonzai maddesi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen araçta bulunan şüpheli L. Y. isimli şahıs çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Diğer şahıs hakkında uyuşturucu madde kullanmak suçundan işlem yapılıp serbest bırakıldı. - KÜTAHYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Kütahya, Polis, 3. Sayfa, Haberler

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