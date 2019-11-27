Kütahya'daki trafik kazasının sebebi ortaya çıktı

27.11.2019 10:08 | Son Güncelleme: 27.11.2019 10:13

Kütahya'da 1 kişinin yaralandığı trafik kazasının, tırın arızalanıp yolun sol şeridinde durması ve arkasından gelen bir başka tırın otomobile çarpması sonucu meydana geldiği belirtildi.



Alınan bilgiye göre, Kütahya-Eskişehir karayolunun 20. kilometresinde, B.H.nin kullandığı 64 KZ 990 plakalı tır, arıza yapınca yolun şeridinde durdu. Bu sırada, H.D. idaresindeki 43 DN 375 plakalı tır, önündeki Özben Özden Işıklar yönetimindeki 26 ABV 823 plakalı otomobile arkadan çarptı. Işıklar, çarpmanın etkisiyle önündeki tıra çarparak araç içerisinde sıkıştı.



İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yaralı olarak kurtarılan Işıklar, Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA