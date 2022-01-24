Kütahya'daki tarihi tümülüste çocuklar ve gençler kayak keyfi yaptı - Haberler
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Kütahya'daki tarihi tümülüste çocuklar ve gençler kayak keyfi yaptı

Kütahya'daki tarihi tümülüste çocuklar ve gençler kayak keyfi yaptı
AA / Muharrem Cin - Haberler | Güncel

Kütahya'daki yoğun karın ardından gençler ve çocuklar, Kocahöyük Tümülüsü'nden kaydı.

DUMLUPINAR, KÜTAHYA (AA) - Kütahya'daki yoğun karın ardından gençler ve çocuklar, Kocahöyük Tümülüsü'nden kaydı.

Dumlupınar Mahallesi'nde bulunan ve antik çağda anıt mezar olarak yapılan Kocahöyük Tümülüsü karla kaplandı. Tümülüsün yüksekliği ve eğiminden faydalanarak karın keyfini çıkartmak isteyenler kayak yapma fırsatı yakaladı.

Poşet, tepsi, su bidonu, leğen ve kızaklarla kayan çocuklar ile gençler, çarpışarak küçük kazalar da atlattı.

Tepsiyle kayak yapan Aziz Kopar, mahallede kayak yapabilecekleri bir tepe olmadığı için tümülüsü tercih ettiğini söyledi.

Poşetle kayan Emirhan Arı ise kaymanın çok eğlenceli olduğunu ifade etti.

Kütahya'daki tarihi tümülüste çocuklar ve gençler kayak keyfi yaptı

Kütahya'daki tarihi tümülüste çocuklar ve gençler kayak keyfi yaptı

Kütahya'daki tarihi tümülüste çocuklar ve gençler kayak keyfi yaptı

Kütahya'daki tarihi tümülüste çocuklar ve gençler kayak keyfi yaptı

AA / Muharrem Cin - Son Dakika Haberleri

Dumlupınar, Kütahya, Güncel, Haber

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