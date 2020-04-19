Kütahya'daki Süleyman dededen, Edirne'de yaşayan torununa doğum günü sürprizi
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Kütahya'daki Süleyman dededen, Edirne'de yaşayan torununa doğum günü sürprizi

Kütahya'da yaşayan Süleyman Orhan, Edirne'deki torunu Belinay Orhan'a, belediye aracılığıyla doğum günü sürprizi yaptı.

19.04.2020 13:43 | Son Güncelleme: 19.04.2020 13:48
Kütahya'daki Süleyman dededen, Edirne'de yaşayan torununa doğum günü sürprizi

Kütahya'da yaşayan Süleyman Orhan, Edirne'deki torunu Belinay Orhan'a, belediye aracılığıyla doğum günü sürprizi yaptı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evinden dışarı çıkmayan 65 yaşındaki Orhan, Edirne Belediyesini arayarak, 8. yaş gününde bu kentte yaşayan torunu Belinay'a pasta götürülmesini istedi.

Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Ertuğrul Tanrıkulu, belediye personeli ile Belinay'ın yaşadığı eve gitti.

Apartman girişinde doğum günü pastasının mumlarını yakan Tanrıkulu, daha sonra zili çaldı.

Kapıyı kardeşi ile açan Belinay Orhan, şaşkınlığını gizleyemedi.

Çocuğun doğum gününü kutlayan Tanrıkulu, "Bu Kütahya'dan, dedenden sürpriz. Deden bizi aradı. Biz de Edirne Belediyesi olarak doğum günü pastasını sana getirmek istedik." dedi.

Tanrıkulu, Belinay Orhan'a doğum günü hediyesi de verdi.

Belinay Orhan, ardından dedesi ve babaannesi ile telefonda konuştu.

Kütahya'daki Süleyman dededen, Edirne'de yaşayan torununa doğum günü sürprizi

Kaynak: AA

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