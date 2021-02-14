Kütahya'daki sofra seramiği fabrikası salgın sürecinde ihracat ve istihdamını artırdı

Kütahya'da 15 yıldır sofra seramiği imal eden ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde istihdamını artıran firma, Japonya, Fransa, Rusya ve ABD başta olmak üzere yaklaşık 50 ülkeye ürün gönderiyor.

Kütahya'da 15 yıldır sofra seramiği imal eden ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde istihdamını artıran firma, Japonya, Fransa, Rusya ve ABD başta olmak üzere yaklaşık 50 ülkeye ürün gönderiyor.

Keramika Genel Müdürü Emin Yüce, AA muhabirine, 2006 yılında 60 çalışanıyla küçük bir atölyede üretime başladıklarını söyledi.

Yaklaşık 60 bin metrekare alana kurulu tesiste günde 170 bin parça üretim yapıldığını belirten Yüce, Ar-Ge çalışmaları ve günlük trendleri takip ederek 270 renkte tasarımlarının bulunduğunu anlattı.

Yüce, salgının ilk günlerinde sektör olarak zora girdiklerini ancak sonrasında süreci fırsata dönüştürdüklerini vurguladı.

Salgın döneminde birçok sektörün sıkıntı yaşadığını anlatan Yüce şöyle konuştu:

"Salgının ilk başladığı mart ayından temmuz ayına kadar 3'te 2 kapasiteyle çalıştık. Daha sonrasında ise ihracatımızda artış olmaya başladı. Avrupa ve ABD'deki zincir marketlerin tedarikçiliğini yapmaya başladık. Çin'den ürün tedarik eden ülkeler salgın sürecinde Türkiye'ye gelmeye başladı. Bu durum da bizim için büyük avantaj oldu. Türkiye'de bu sektörde büyük bir pazar. Ülkemizdeki alıcılar da ithal ürünler yerine yerli üreticileri seçmeye başladılar. Salgın nedeniyle 2020 yılı herkes için zor geçen bir yıl oldu ancak biz hem satışlarımızı hem de cirolarımızı artırmış bulunmaktayız. İhracatımızda ise 2019 yılına göre yüzde 10'luk bir artışımız oldu ve ihracatımızı 11 milyon doların üstüne çıkardık. Japonya, Fransa, Rusya ve ABD başta olmak üzere yaklaşık 50 ülkeye ihracat yapıyoruz."

Çalışanların yüzde 40'ı kadınlardan oluşuyor

Yüce, salgın sürecinde 140 kişiye daha istihdam sağlayarak, 1300 kişiyle çalışmalarını sürdürdüklerini, çalışanların yüzde 40'ının ağırlıklı yönetici kadroları olmak üzere kadınlardan oluştuğunu dile getirdi.

Seramiğin aynı zamanda bir sanat ürünü olduğuna dikkati çeken Yüce, Kütahya'nın bu alanda tarihten gelen önemine değindi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muharrem Cin