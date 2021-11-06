Parklar sonbahar renklerine büründü
AA / Ramazan Doğan - Haberler | Güncel
Kütahya'da bulunan parklardaki ağaçlar, sonbahar mevsiminin renkleriyle görsel şölen sunuyor.
KÜTAHYA (AA) - Kütahya'da bulunan parklardaki ağaçlar, sonbahar mevsiminin renkleriyle görsel şölen sunuyor.
Sonbaharın gelmesiyle yeşil, sarı ve kahverenginin farklı renk tonlarına bürünen ağaçlar, parkları ziyaret edenlere seyirlik görüntüler oluşuyor.
Kent merkezindeki Ressam Ahmet Yakupoğlu, Kent ve Yaşam parklarında bulunan ağaçlar, adeta kartpostallık manzaralar sunuyor.
Güneşli havalarda parkların yolunu tutan vatandaşlar, güzel manzaranın da keyfini çıkarıyor.