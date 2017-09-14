Kütahya'daki Orman Yangınları

Kütahya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Domaniç ve Emet ilçelerinde çıkan orman yangınlarına ilişkin, "Kütahya'da iki ilçede çıkan orman yangınlarının yaklaşık 600 hektar alanda etkili olduğunu tahmin ediyoruz" dedi.



Domaniç ilçesine bağlı Çukurca beldesi yakınlarında 10 Eylül'de orman yangınının çıktığı bölgede incelemelerde bulunan Nayir, Kütahya Orman Bölge Müdürü Adnan Kayım'dan yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.



Nayir, burada AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kütahya'da çıkan orman yangınlarının kontrol altına alındığını hatırlatarak, soğutma çalışmalarının karadan ve havadan sürdürüldüğünü söyledi.



Yangının söndürülmesi için birlik ve beraberlik içinde büyük bir mücadele verildiğini belirten Nayir, şöyle konuştu:



"Orman yangınının 5'inci günündeyiz. Artık söndürme ve soğutma çalışmaları devam ediyor. Yaşanan durum bizi üzen ve ciğerlerimizi yakan istemediğimiz bir hadise ama gördük ki büyük bir birlik ve beraberlik içinde kamu kuruluşlarının, yerel yönetimlerin, sivil toplum kuruluşlarının onlarca ilin destek verdiği bir çalışmayla en yüksek rakamımız 100 arazöze, 17 helikoptere ve 5 yangın söndürme uçağına ulaştığımız bir mücadele verildi burada."



Nayir, yangının geniş bir alanda etkili olduğuna işaret ederek, "Kütahya'da iki ilçede çıkan orman yangınlarının yaklaşık 600 hektar alanda etkili olduğunu tahmin ediyoruz. Bu alan içinde boş alanlar da var, yeni yetişmekte olan alanlar da var. Vermiş olduğumuz büyük mücadeleyle daha büyük orman alanlarına sahip olan özellikle İnegöl tarafına yangının ilerlemesi engellendi." diye konuştu.



Burada görev yapan ekiplerin milli varlık olan ormanları korumak için 5 gündür evlerini görmediklerini dile getiren Nayir, yapılan mücadeleyle ormanların korunduğunu vurguladı.