Kütahya'daki orman yangını kontrol altına alındı
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Kütahya'daki orman yangını kontrol altına alındı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kütahya'nın Emet ilçesine bağlı Samrık köyünde çıkan orman yangını 5 saat süren çalışmaların ardından kontrol altına alındı.

Kütahya'nın Emet ilçesine bağlı Samrık köyünde çıkan orman yangını 5 saat süren çalışmaların ardından kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samrık Deresi mevkiinde çıkan orman yangını, bir helikopter ve 20 arazöz, 10 yangın söndürme tankı ve yüzlerce gönüllü vatandaşın müdahalesiyle 5 saatin ardından kontrol altına alındı. İlk belirlemelere göre yangında yaklaşık 5 hektarlık karaçam ormanı zarar gördü. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

(Hüseyin Efe/İHA)

Kütahya'daki orman yangını kontrol altına alındı
Kütahya'daki orman yangını kontrol altına alındı
Kütahya'daki orman yangını kontrol altına alındı
Kütahya'daki orman yangını kontrol altına alındı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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