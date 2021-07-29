Kütahya'daki orman yangını kontrol altına alındı
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Kütahya'daki orman yangını kontrol altına alındı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kütahya'daki orman yangını kontrol altına alındı Kütahya'nın Emet ilçesine bağlı Samrık köyünde çıkan orman yangını 5 saatte kontrol altına alındı.

Kütahya'daki orman yangını kontrol altına alındı

KÜTAHYA - Kütahya'nın Emet ilçesine bağlı Samrık köyünde çıkan orman yangını 5 saatte kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samrık Deresi Mevkii'nde çıkan orman yangınında ilk belirlemelere göre, yaklaşık 5 hektarlık karaçam ormanının zarar gördüğü bildirildi.

Yangına bir helikopter ve 20 arazöz, 10 yangın söndürme tankı ve yüzlerce gönüllü vatandaşın müdahale ettiği belirtildi.

Bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiği açıklandı.

Kütahya'daki orman yangını kontrol altına alındı
Kütahya'daki orman yangını kontrol altına alındı
Kütahya'daki orman yangını kontrol altına alındı
Kütahya'daki orman yangını kontrol altına alındı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Efe

Kütahya'daki orman yangını kontrol altına alındı
Kütahya'daki orman yangını kontrol altına alındı
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