Kütahya'daki orman yangını kontrol altına alındı

Kütahya'daki orman yangını kontrol altına alındı Kütahya'nın Emet ilçesine bağlı Samrık köyünde çıkan orman yangını 5 saatte kontrol altına alındı.

Kütahya'daki orman yangını kontrol altına alındı

KÜTAHYA - Kütahya'nın Emet ilçesine bağlı Samrık köyünde çıkan orman yangını 5 saatte kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samrık Deresi Mevkii'nde çıkan orman yangınında ilk belirlemelere göre, yaklaşık 5 hektarlık karaçam ormanının zarar gördüğü bildirildi.

Yangına bir helikopter ve 20 arazöz, 10 yangın söndürme tankı ve yüzlerce gönüllü vatandaşın müdahale ettiği belirtildi.

Bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiği açıklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Efe