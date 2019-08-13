13.08.2019 10:51

Kütahya'daki orman yangını kontrol altına alındı

KÜTAHYA - Kütahya Valisi Ömer Toraman, Tavşanlı'daki orman yangınının 17 saat sonra kontrol altına alındığını bildirdi.

Tavşanlı ilçe merkezine yaklaşık 35 kilometre uzaklıktaki Eğriöz köyü mevkisindeki ormanlık alanda saat 18.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yoğun dumanın gökyüzünü kaplamasının ardından bölgeye Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 10 arazöz gönderildi. 3 yangın söndürme helikopteri de havadan müdahaleye başladı.

Kurban Bayramı nedeniyle izinde olan Orman İşletme Müdürlüğü personeli ise 'acil' koduyla göreve çağrılmıştı. Eğriöz ve çevre köylerden gelenler ise yangın söndürme çalışmalarına destek verdi. Şiddetli rüzgar nedeniyle ekipler yangını kontrol almakta güçlük çekilmişti.

Vali Toraman, soğutma çalışmalarının devam ettiğini belirtti. Vali, yangında yaklaşık 80 hektarlık karaçam ormanının zarar gördüğünü ifade etti.

Kaynak: İHA