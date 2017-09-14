Kütahya'daki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı (2)

BOZÜYÜK'TE YANGIN SONRASI ORMANLIK ALANA HAVADAN BAKIŞ



Kütahya'nın Domaniç İlçesi'nde geçen Pazar günü çıkan ve Bilecik'in Bozüyük İlçesi'ne sıçrayan orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor. Yangının Kütahya Domaniç İlçesi tarafında kalan kımsı kontrol altına alındı. kütahya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, bu akşam saatlerinde Domaniç İlçesi'ne giderek kontrol altına alınan yangını soğutma çalışmalarını izledi. Bilecik'in Bozüyük İlçesi'nde ise orman yangını kısmen kontrol altına alındı. Yangına çevre il ve ilçelerden gelen itfaiye ekipleri tarafından karadan, gündüz saatlerinde ise helikopterlerle havadan müdAhalede bulunuluyor. Yangının kontrol altına alınıp söndürülen bölümleri Bozüyük Belediyesi tarafından drone ile görüntülendi. Droneler, yangındaki tahribatı gözler önüne serdi.