Kütahya'daki Orman Yangını

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde 10 Eylül'de çıkan ve dün sabaha karşı kontrol altına alındıktan sonra rüzgarın da etkisiyle yeniden alevlenen orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor.



Kütahya Orman Bölge Müdürü Adnan Kayım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen pazar günü öğle saatlerinde başlayan yangının dün sabaha karşı kontrol altına alındığını, rüzgarın hızını artırmasıyla akşam yeniden başladığını hatırlattı.



Ekiplerin soğutma çalışmalarına devam ettiğini belirten Kayım, şöyle konuştu:



"Havanın kararmasıyla çalışmalarına ara veren helikopter ve yangın söndürme uçakları sabah yeniden soğutma çalışmalarına başlayacak. Yangınla mücadele çalışmalarına ekiplerimizin yanı sıra vatandaşlarımız da destek veriyor. Yangın bölgesinin etrafını çevirerek ilerlemesini durdurduk. İnşallah kısa sürede yeniden kontrol altına alırız."



Öte yandan, Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığının bölgeye yeni ekipler ve 7 tanker aracı sevk ederek yangınla mücadeleye destek verdiği öğrenildi.