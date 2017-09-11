Kütahya'daki Orman Yangını

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.



Kütahya Orman Bölge Müdürü Adnan Kayım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dün öğle saatlerinde Çukurca beldesi yakınlarında bulunan Ballıca mevkisindeki ormanlık alanda çıkan yangının sabaha karşı kontrol altına alındığını bildirdi.



Çalışmaların sabaha kadar aralıksız sürdüğünü belirten Kayım, şunları kaydetti:



"Ekiplerimiz fedakarca aralıksız sabaha kadar yangınla canla başla mücadele etti. Bölgede 60 arazöz ve 11 dozerle çalışmalar yapıldı. Gece rüzgarın durmasıyla yangının ilerlemesi önlendi. Çok şükür sabaha karşı yangını kontrol altına almayı başardık. Arazinin engebeli olması nedeniyle çalışmalar güçlükle yürütüldü. Günün ağarmasıyla 9 helikopter ve 2 yangın söndürme uçağıyla soğutma çalışmalarına başlayacağız."



Kayım, ilk belirlemelere göre yangının 100 hektarlık alanda etkili olduğunu hatırlatarak, "Yangın dağınık bir alanda çıktı. Soğutma çalışmalarının tamamlanmasının ardından yapılacak ölçümlerle zarar gören alan tespit edilecek." ifadelerini kullandı.