Kütahya'daki okullarda 90 bin 576 öğrenci yüz yüze eğitime başladı - Haberler
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Kütahya'daki okullarda 90 bin 576 öğrenci yüz yüze eğitime başladı

AA / Muharrem Cin - Haberler | Güncel
Kütahya'daki okullarda 90 bin 576 öğrenci yüz yüze eğitime başladı

Kütahya Valisi Ali Çelik, il genelinde 573 okulda, 7 bin 472 öğretmen ve 90 bin 576 öğrencinin eğitim öğretime başladığını bildirdi.

Kütahya Valisi Ali Çelik, il genelinde 573 okulda, 7 bin 472 öğretmen ve 90 bin 576 öğrencinin eğitim öğretime başladığını bildirdi.

Çelik, İlköğretim Haftası dolayısıyla Şehit Çağlayan Irmak İlkokulunda düzenlenen törende yaptığı konuşmada, yüz yüze eğitim öğretime başlamanın mutluluğunun yaşandığını söyledi.

Sağlıklı bir eğitim süreci için velilere ve öğretmenlere aşı çağrısında bulunan Çelik, şöyle konuştu:

"İlimiz genelinde 2021-2022 eğitim öğretim yılına 573 okulda, 5 bin 289 derslikte, 7 bin 472 öğretmen ve 90 bin 576 öğrenciyle başlıyor olmanın sevincini hep birlikte yaşıyoruz. Okullarımızda hijyen, maske kullanımı ve mesafe kuralına uyulması için tüm tedbirler alındı. Bu noktada aşılarını henüz yaptırmamış velilerimizi, yavrularımızın okullarına yüz yüze eğitim ile sağlıklı bir şekilde devam edebilmesi ve Kütahya'mızda toplumsal bağışıklığın güçlenmesi adına herkesi aşı olmaya ve alınan tedbirlere uymaya davet ediyorum. Bu zor dönemi inşallah hep beraber atlatacağız."

Vali Çelik, eğitim ve öğretimdeki en temel hedefin çocukların çağın gerektirdiği bilimsel yeniliklerin yanında milli, ahlaki, manevi ve kültürel değerlerle bezenmiş olarak yetiştirmek olduğuna işaret etti.

Eğitimde iş birliği ve koordinasyonun önemli olduğunu vurgulayan Çelik, "İstisnasız tüm kurum ve kuruluşlarımızın, hayırsever vatandaşlarımızın iş birliğine ihtiyacımız var. Öğrencilerimizin eğitime dair yaşadıkları sorunların en temel çözümü iş birliği ve koordinasyondan geçiyor. Eğitime dair fikri, proje desteği olan herkese kapılarımız her zaman açık." ifadelerini kullandı.

Çelik, depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle yıkım kararı verilen 27 okulda çalışmaların hızlı şekilde başlatıldığını, okulların ise gelecek yıla hazır olacağını dile getirdi.

İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit de yüz yüze eğitime başlayan öğretmen ve öğrencilere başarılı bir eğitim öğretim yılı olması dileklerinde bulundu.

Kütahya'daki okullarda 90 bin 576 öğrenci yüz yüze eğitime başladı

Kütahya'daki okullarda 90 bin 576 öğrenci yüz yüze eğitime başladı

Kütahya'daki okullarda 90 bin 576 öğrenci yüz yüze eğitime başladı

Kütahya'daki okullarda 90 bin 576 öğrenci yüz yüze eğitime başladı

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AA / Muharrem Cin - Son Dakika Haberleri
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