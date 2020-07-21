Kütahya'daki kurban pazarında polis sahte parayan karşı makinesi hizmeti
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Kütahya'daki kurban pazarında polis sahte parayan karşı makinesi hizmeti

Kütahya'da İl Emniyet Müdürlüğü, kurban pazarında kurduğu stantta sahte para makinesi hizmeti vermeye başladı.

Kütahya'daki kurban pazarında polis sahte parayan karşı makinesi hizmeti
21.07.2020 14:47 | Son Güncelleme: 21.07.2020 15:24

Kütahya'da İl Emniyet Müdürlüğü, kurban pazarında kurduğu stantta sahte para makinesi hizmeti vermeye başladı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde Tavşanlı Çevre Yolu yakınına kurulan canlı hayvan pazarında dolandırıcılık ve sahte para olayları konusunda satış yapan besicilere sahte para konusunda uyarılarda bulundu.

Satış yapan besiciler ise pazar girişine kurulan standındaki sahte para makinesinde müşteriden aldıkları paraları kontrol etme imkanı buldu.

Emniyet yetkilileri, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kurban Bayramı nedeniyle kurbanlık satışı esnasında sahte para olaylarının önüne geçebilmek ve vatandaşların alışverişlerinde nelere dikkat etmesi gereken konularda bilgilendirme yaptıklarını ifade etti.

Besiciler ise emniyet yetkililerinin sunduğu hizmetten dolayı memnun olduklarını dile getirdi.

Kaynak: AA

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