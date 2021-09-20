Kütahya'daki kazada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı - Haberler
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Kütahya'daki kazada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

AA / Muharrem Cin - Haberler | Güncel
Kütahya'daki kazada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Kütahya'nın Gediz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kütahya'nın Gediz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Muzaffer Şahin yönetimindeki 64 AS 340 plakalı otomobil, Gediz- Çavdarhisar kara yolu Yunuslar köyü yakınlarında karşı şeride geçerek Sami Alaca'nın kullandığı 43 SE 930 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü Muzaffer, Fadime Şahin ve Demet Aksu ile diğer otomobilin sürücüsü Alaca, 112 Acil Servis ekiplerince Gediz Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Fadime Şahin ve Sami Alaca hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Diğer yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kütahya'daki kazada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Kütahya'daki kazada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

AA / Muharrem Cin - Son Dakika Haberleri
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