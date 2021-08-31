KÜTAHYA'DAKİ DEPREM BURSA'DA HİSSEDİLDİ
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KÜTAHYA'DAKİ DEPREM BURSA'DA HİSSEDİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KÜTAHYA'nın Altıntaş ilçesinde gerçekleşen 5 büyüklüğündek ideprem Bursa'da da hafif bir şekilde hissedildi.

KÜTAHYA'nın Altıntaş ilçesinde gerçekleşen 5 büyüklüğündek ideprem Bursa'da da hafif bir şekilde hissedildi.

AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı), saat 14.04'te merkez üssü Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. 7.16 kilometre derinlikte olduğu belirtilen deprem, çevre ilçeler ve Bursa'da da hissedildi. Bursa'da vatandaşlar, depremi hafif bir şekilde hissederken, bazı Bursalılar da durumu sosyal medya üzerinden paylaştı.

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

KÜTAHYA'DAKİ DEPREM BURSA'DA HİSSEDİLDİ
KÜTAHYA'DAKİ DEPREM BURSA'DA HİSSEDİLDİ
KÜTAHYA'DAKİ DEPREM BURSA'DA HİSSEDİLDİ
KÜTAHYA'DAKİ DEPREM BURSA'DA HİSSEDİLDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Kütahya'da 5 büyüklüğünde deprem
Kütahya'da 5 büyüklüğünde deprem
Kütahya'da 5 büyüklüğünde deprem
Kütahya'da 5 büyüklüğünde deprem
AFAD, saat 14.04'te merkez üssü Kütahya'nın Altıntaş ilçesi olan 5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
AFAD, saat 14.04'te merkez üssü Kütahya'nın Altıntaş ilçesi olan 5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
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