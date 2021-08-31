Kütahya'daki deprem Bilecik'te de hissedildi
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Kütahya'daki deprem Bilecik'te de hissedildi

Kütahya'daki deprem Bilecik'te de hissedildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kütahya'da saat 14.04'te meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki deprem Bilecik'te de hissedildi.

Kütahya'da saat 14.04'te meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki deprem Bilecik'te de hissedildi.

Kütahya'da saat 14.04'te 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Merkez üssü Kütahya'nın Altıntaş ilçesi yakınları olan deprem, 7 kilometre derinlikte meydana geldi. Deprem başta Bilecik olmak üzere Kütahya'ya komşu çevre illerde de hissedildi. - BİLECİK

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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