Kütahya'daki depo yangınını söndürme çalışmaları sürüyor
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Kütahya'daki depo yangınını söndürme çalışmaları sürüyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Kütahya'daki depo yangınını söndürme çalışmaları sürüyor

Kütahya'daki bir ambalaj deposunda çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Kütahya'daki bir ambalaj deposunda çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre, Bölcek Mahallesi'nde bulunan bir ambalaj deposunda henüz bilinmeyen bir nedenle saat 21.00 sıralarında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın deponun tamamını sardı. Vatandaşların ihbarıyla depoya 12 itfaiye aracı, su tankeri ve sağlık ekipleri yönlendirildi. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına alabilmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan Kütahya Valisi Ali Çelik ve İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç da olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. - KÜTAHYA

Kütahya'daki depo yangınını söndürme çalışmaları sürüyor
Kütahya'daki depo yangınını söndürme çalışmaları sürüyor
Kütahya'daki depo yangınını söndürme çalışmaları sürüyor
Kütahya'daki depo yangınını söndürme çalışmaları sürüyor
Kütahya'daki depo yangınını söndürme çalışmaları sürüyor
Kütahya'daki depo yangınını söndürme çalışmaları sürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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