Kütahya'daki Damlalı Karaağaç köyüne koronavirüs karantinası
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Kütahya'daki Damlalı Karaağaç köyüne koronavirüs karantinası

26.02.2021 12:18 | Son Güncelleme: 26.02.2021 12:18
Kütahya'daki Damlalı Karaağaç köyüne koronavirüs karantinası

KÜTAHYA'da merkeze bağlı Damlalı Karaağaç köyü, artan koronavirüs vakaları nedeniyle 10 gün süreyle karantinaya alındı.

KÜTAHYA'da merkeze bağlı Damlalı Karaağaç köyü, artan koronavirüs vakaları nedeniyle 10 gün süreyle karantinaya alındı.

Kütahya Hıfzıssıhha Kurulu, Vali Ali Çelik başkanlığında toplandı. Kurul, merkeze bağlı Damlalı Karaağaç köyünde, artan koronavirüs vakaları üzerine 10 gün süreyle karantina uygulamaya karar  verdi. Köyün giriş-çıkışlarında jandarma ekipleri önlem aldı.

İl Hıfzıssıhha Kurulu kararında, Covid-19 pozitif vakalarındaki artış nedeniyle bireysel izolasyonun yeterli olmayacağı, bu nedenle karantina sınırları içindeki vatandaşların sokağa çıkmalarının ve başka haneleri ziyaret etmelerinin yasaklandığı, yasaklara uymayanlara da idari para cezası verileceği bildirildi.

Köyde yaşayanların tüm ihtiyaçları, Kütahya Valiliği koordinesindeki Vefa Sosyal Destek Grupları'nca karşılanacak.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Oğuzhan KILIÇ

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